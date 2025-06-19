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Джек Дрейпер высказался о желании попасть на Уимблдон в качестве четвёртого сеяного

Джек Дрейпер высказался о желании попасть на Уимблдон в качестве четвёртого сеяного
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер ответил, важно ли ему попасть на Уимблдон-2025 в качестве четвёртого сеяного.

«Это что-то важное, несомненно, это очень помогло бы, но в то же время я вообще об этом не думаю. Никогда не думал о том, чего достиг в теннисе. Просто пошёл дальше. Сосредоточен на том, что важно для меня, на том, что могу контролировать. Не могу контролировать, выйду ли я в пятницу и сыграю отличный матч, против кого играю, не могу контролировать ни одну из этих вещей, но могу контролировать то, что я делаю отсюда до поединка, и буду готовиться как можно лучше. Дам себе лучший шанс добиться этого. И, конечно, если окажусь в таком положении, это очень поможет на Уимблдоне», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

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