«Это было совсем не красиво». Дрейпер — о трудностях в матче с Попыриным в Лондоне

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал победу над Алексеем Попыриным из Австралии во втором круге турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Матч завершился со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:5).

«Это был тяжёлый поединок. Надо отдать должное Алексею, он показал потрясающий теннис. У нас были то взлёты, то падения. Немного похоже на то, что я начинаю чувствовать себя уверенно на траве, но, честно говоря, не в первых двух сетах. Это было совсем не красиво.

Всё ещё думаю, что мне нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к траве после того, как я некоторое время провёл на грунте. Однако я чувствую себя лучше. Каждый раз, когда я провожу матчи, это придаёт мне уверенности», — приводит слова Дрейпера TNT Sport.

Далее на турнире в Лондоне Дрейпер сыграет с Брэндоном Накашимой из США.