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«Это было совсем не красиво». Дрейпер — о трудностях в матче с Попыриным в Лондоне

«Это было совсем не красиво». Дрейпер — о трудностях в матче с Попыриным в Лондоне
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал победу над Алексеем Попыриным из Австралии во втором круге турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Матч завершился со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:5).

Лондон (м). 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:50 МСК
Алексей Попырин
21
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 5
3 		6 7 7
         
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Это был тяжёлый поединок. Надо отдать должное Алексею, он показал потрясающий теннис. У нас были то взлёты, то падения. Немного похоже на то, что я начинаю чувствовать себя уверенно на траве, но, честно говоря, не в первых двух сетах. Это было совсем не красиво.

Всё ещё думаю, что мне нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к траве после того, как я некоторое время провёл на грунте. Однако я чувствую себя лучше. Каждый раз, когда я провожу матчи, это придаёт мне уверенности», — приводит слова Дрейпера TNT Sport.

Далее на турнире в Лондоне Дрейпер сыграет с Брэндоном Накашимой из США.

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