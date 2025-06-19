Янник Синнер — пятый теннисист, проведший 52 недели подряд в ранге первой ракетки мира

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал пятым теннисистом, проведшим 52 недели подряд во главе мирового рейтинга ATP с момента первой публикации в 1973 году.

Топ-5 теннисистов по количеству недель подряд на первой строчке рейтинга ATP:

Роджер Федерер, Швейцария (237 недель); Джимми Коннорс, США (160); Ллейтон Хьюитт, Австралия (75); Янник Синнер, Италия (54); Новак Джокович, Сербия (53).

23-летний Синнер возглавил рейтинг ATP 10 июня 2024 года и удерживает лидерство уже 54 недели. За это время итальянец стал победителем турниров в Галле, Цинциннати, на US Open, в Шанхае, на Итоговом чемпионате ATP и на Australian Open.