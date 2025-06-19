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Янник Синнер — пятый теннисист, проведший 52 недели подряд в ранге первой ракетки мира

Янник Синнер — пятый теннисист, проведший 52 недели подряд в ранге первой ракетки мира
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал пятым теннисистом, проведшим 52 недели подряд во главе мирового рейтинга ATP с момента первой публикации в 1973 году.

Топ-5 теннисистов по количеству недель подряд на первой строчке рейтинга ATP:

  1. Роджер Федерер, Швейцария (237 недель);
  2. Джимми Коннорс, США  (160);
  3. Ллейтон Хьюитт, Австралия (75);
  4. Янник Синнер, Италия (54);
  5. Новак Джокович, Сербия (53).

23-летний Синнер возглавил рейтинг ATP 10 июня 2024 года и удерживает лидерство уже 54 недели. За это время итальянец стал победителем турниров в Галле, Цинциннати, на US Open, в Шанхае, на Итоговом чемпионате ATP и на Australian Open.

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