Елена Рыбакина поделилась праздничным фото с воздушными шарами и цветами

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в социальных сетях поделилась праздничным фото с воздушными шарами и цветами. Во вторник, 17 июня, Елене исполнилось 26 лет.

Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

«Спасибо большое всем за поздравления», — подписала фото теннисистка.

На турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) Елена Рыбакина вышла во второй круг, где встретится с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.

Соревнования в Берлине проходят с 16 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет € 925 661. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.