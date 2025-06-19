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Елена Рыбакина поделилась праздничным фото с воздушными шарами и цветами

Елена Рыбакина поделилась праздничным фото с воздушными шарами и цветами
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в социальных сетях поделилась праздничным фото с воздушными шарами и цветами. Во вторник, 17 июня, Елене исполнилось 26 лет.

Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

«Спасибо большое всем за поздравления», — подписала фото теннисистка.

На турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) Елена Рыбакина вышла во второй круг, где встретится с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.
Соревнования в Берлине проходят с 16 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет € 925 661. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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