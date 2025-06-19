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Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня

Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня
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Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 19 июня (время московское):

  • 14:00. Иржи Легечка (Чехия) — Габлиэль Диалло (Канада);
  • 15:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Корентен Муте (Франция);
  • 17:00. Карлос Алькарас (Испания) — Хауме Мунар (Испания);
  • 18:30. Райлли Опелка (США) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.

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