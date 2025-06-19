Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня

Сегодня, 19 июня, в Берлине (Германия) состоится четвёртый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/8 финала. Расписание 19 июня (время — мск):

12:30 — Диана Шнайдер (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия)

14:00 — Арина Соболенко (Беларусь,1) — Ребека Масарова (Швейцария, Q)

15:00 — Катержина Синякова (Чехия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан)

17:00 — Ван Синьюй (Китай) — Кори Гауфф (США, 2)

18:30 — Магдалена Френх (Польша) — Аманда Анисимова (США)

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.