Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня
Комментарии

Сегодня, 19 июня, в Берлине (Германия) состоится четвёртый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/8 финала. Расписание 19 июня (время — мск):

  • 12:30 — Диана Шнайдер (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия)
  • 14:00 — Арина Соболенко (Беларусь,1) — Ребека Масарова (Швейцария, Q)
  • 15:00 — Катержина Синякова (Чехия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан)
  • 17:00 — Ван Синьюй (Китай) — Кори Гауфф (США, 2)
  • 18:30 — Магдалена Френх (Польша) — Аманда Анисимова (США)

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

Календарь турнира в Берлине
Сетка турнира в Берлине
Материалы по теме
Арина Соболенко выразила недоумение из-за решения остановить её матч в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android