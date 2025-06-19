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Турнир WTA-500 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня

Турнир WTA-500 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня
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Сегодня, 16 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоится четвёртый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме. 1/8 финала, 19 июня (время московское):

  • 13:00 — Маккартни Кесслер (США) — Чжу Линь (Китай)
  • 13:30 — Магда Линетт (Польша, 6) — Мингэ Сюй (Великобритания, WС)
  • 15:00 — Сонай Картал (Великобритания) — Кэти Бултер (Великобритания)
  • 16:30 — Анна Блинкова (Россия) — Клара Таусон (Дания, 2)

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.

Календарь турнира в Ноттингеме
Сетка турнира в Ноттингеме
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