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Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня

Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня
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Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Расписание игрового дня 19 июня (время московское):

  • 12:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карен Хачанов (Россия);
  • 13:00. Денис Шаповалов (Канада) — Флавио Коболли (Италия);
  • 14:00. Андрей Рублёв (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
  • 14:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Томаш Махач (Чехия);
  • 16:30. Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Зверев (Германия);
  • 18:00. Янник Синнер (Италия) — Александр Бублик (Казахстан).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.

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