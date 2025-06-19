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Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня

Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Расписание игрового дня 19 июня (время московское):

12:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карен Хачанов (Россия);

(Россия); 13:00. Денис Шаповалов (Канада) — Флавио Коболли (Италия);

14:00. Андрей Рублёв (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

(Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина); 14:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Томаш Махач (Чехия);

16:30. Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Зверев (Германия);

18:00. Янник Синнер (Италия) — Александр Бублик (Казахстан).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.