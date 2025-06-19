Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 19 июня
Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.
Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Расписание игрового дня 19 июня (время московское):
- 12:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карен Хачанов (Россия);
- 13:00. Денис Шаповалов (Канада) — Флавио Коболли (Италия);
- 14:00. Андрей Рублёв (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
- 14:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Томаш Махач (Чехия);
- 16:30. Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Зверев (Германия);
- 18:00. Янник Синнер (Италия) — Александр Бублик (Казахстан).
Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.
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