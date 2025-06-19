Хачанов — Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Галле

Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российским теннисистом 22-й ракеткой мира Кареном Хачановым и представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает 27-ю строчку мирового рейтинга АТР.

Игра начнётся не ранее 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Оже-Альяссима. Он выиграл у Карена на хардовом «Мастерсе» в Цинциннати в 2021 году и на травяном покрытии Хертогенбосха в 2022-м. Хачанов же был сильнее на харде монреальского «Мастерса» в 2019 году.