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Хачанов — Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Галле

Хачанов — Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Галле
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Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российским теннисистом 22-й ракеткой мира Кареном Хачановым и представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает 27-ю строчку мирового рейтинга АТР.

Игра начнётся не ранее 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 12:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Оже-Альяссима. Он выиграл у Карена на хардовом «Мастерсе» в Цинциннати в 2021 году и на травяном покрытии Хертогенбосха в 2022-м. Хачанов же был сильнее на харде монреальского «Мастерса» в 2019 году.

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