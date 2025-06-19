Шнайдер — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине
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Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (164-я в ретйинге).
Встреча начнётся не ранее 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 12:30 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
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164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Шнайдер ведёт 1-0 по личным встречам. Выиграла она у Вондроушовой в начале этого сезона на отказе — во втором круге Аделаиды Маркета снялась при 1:1 во второй партии, взяв первый сет 6:4.
Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.
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