Шнайдер — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

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Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (164-я в ретйинге).

Встреча начнётся не ранее 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шнайдер ведёт 1-0 по личным встречам. Выиграла она у Вондроушовой в начале этого сезона на отказе — во втором круге Аделаиды Маркета снялась при 1:1 во второй партии, взяв первый сет 6:4.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.