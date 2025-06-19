Рублёв — Этчеверри: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Галле
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Сегодня, 19 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российским теннисистом 14-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который занимает 63-ю строчку мирового рейтинга АТР.
Игра начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 14:00 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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63
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андрея Рублёва. Он одержал победу над Томасом Мартином Этчеверри прошлым летом во втором круге «Мастерса» в Монреале — 7:6 (7:3), 6:2.
Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.
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