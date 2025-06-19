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Тейлор Фриц — о взаимоотношениях с отцом в детстве: он не хотел, чтобы я был «мягким»

Тейлор Фриц — о взаимоотношениях с отцом в детстве: он не хотел, чтобы я был «мягким»
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, как теннис повлиял на его отношения с отцом, который был его тренером на протяжении многих лет.

«Практически всю свою жизнь до того, как я стал профессиональным теннисистом, примерно до 18 лет, я делал всё под руководством отца. Это тяжело. Всегда говорю людям: за большинством хороших теннисистов стоит один такой… слегка сумасшедший родитель — в хорошем смысле. Было тяжело, поскольку отец очень сильно меня подталкивал. Думаю, в детстве у нас были не самые лучшие отношения, ведь всё строилось на формате тренер-игрок.

Он делал всё, чтобы я вышел на корт и тренировался. И когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что для наших отношений это было непросто. Но, думаю, он верил, что я буду достаточно умным, чтобы в будущем всё это осмыслить. Я ценю всю ту жёсткую любовь и строгость, потому что он не хотел, чтобы я был «мягким». И это может пойти по двум путям — ты либо начинаешь думать: «Боже, я его ненавижу, это ужасно», либо потом оглядываешься и понимаешь, что не оказался бы там, где ты сейчас, если бы он не подталкивал тебя так сильно. И за это я благодарен.

Когда я был ребёнком, мы могли возвращаться с баскетбольной игры, и он вдруг останавливался в парке и говорил: «Беги спринты здесь. Вот турник — подтягивайся. А потом беги домой». Тогда я думал: «Боже, как же я ненавижу отца». Но именно это — одна из главных причин, почему я сейчас там, где я есть», — сказал Фриц во время записи подкаста Tennis Insider Club.

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