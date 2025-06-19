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«Это удивительно». Янник Синнер — о своём достижении в качестве лидера мирового рейтинга

«Это удивительно». Янник Синнер — о своём достижении в качестве лидера мирового рейтинга
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём достижении в качестве лидера мирового рейтинга. Итальянец стал пятым теннисистом, проведшим 52 недели подряд во главе рейтинга ATP, с момента первой публикации в 1973 году.

«Для меня огромная честь быть частью этих имён. Я сам создаю свою историю. Конечно, являюсь частью удивительной компании и, как я всегда говорил, никогда бы не подумал, что хоть раз в жизни окажусь в таком положении. Теперь, когда я здесь, это удивительно, знаю свой потенциал и понимаю, что смогу реализовать его, если буду играть очень хорошо. Конечно, многое изменилось, но это удивительно — быть частью этих имён.

Не слишком слежу за рейтингами, поскольку считаю, что первое, второе или третье места в мире — это результат того, над чем ты работаешь ежегодно. Вы должны быть очень последовательны, и мои результаты были потрясающими с прошлого года по сегодняшний день, так что мы постараемся двигаться в этом направлении как можно дольше. С другой стороны, самое важное для меня — совершенствоваться как игрок. Думаю, с прошлого года я добился значительного прогресса. Чувствую, как стал лучше играть, что для меня важнее всего», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

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