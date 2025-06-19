Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 57-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

На турнире WTA-500 в Берлине (Германия) Осака в первом круге проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 6:3: 6:7 (3:7), 4:6.

Наоми Осака заявилась на хардовый турнир категории WTA-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 21 по 27 июля.

Турнир в Бад-Хамбурге пройдёт с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Диана Шнайдер. В прошлогоднем финале она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 6:3: 2:6, 6:3.