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«Не хотелось попасть в книгу рекордов». Бьоркман — о матче с Федерером на Уимблдоне-2006

«Не хотелось попасть в книгу рекордов». Бьоркман — о матче с Федерером на Уимблдоне-2006
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Экс четвёртая ракетка мира бывший теннисист швед Йонас Бьоркман вспомнил одно из самых ярких испытаний в своей карьере — полуфинал Уимблдона-2006 против швейцарца Роджера Федерера.

Уимблдон (м). 1/2 финала
06 июля 2006, четверг
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		0 2
             
Йонас Бьоркман
Швеция
Йонас Бьоркман
Й. Бьоркман

«Я действительно постарался настроить себя, что у меня есть отличный шанс выйти и сотворить сенсацию — несмотря на то что мне 34, а он — в самом расцвете. Когда я вышел на корт, то чувствовал, что у нас есть хороший план на игру, всё было готово, чтобы, возможно, удивить всех. А потом я провожу очень хороший первый сет — и понимаю: у меня нет ни единого шанса (смеётся). Я, наверное, играю лучший сет на турнире — и всё равно уступаю второй ещё быстрее.

Мне просто не хотелось попасть в книгу рекордов с самым быстрым полуфиналом на Уимблдоне. Обычно я довольно быстро возвращаюсь в игру, когда судья говорит: «Время», или между розыгрышами. Но в последнем сете и в половине предыдущего я никогда не был таким медленным… Но я не попал в рекорды — и это приятно», – приводит слова Бьоркмана пресс-служба Australian Open.

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