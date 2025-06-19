«Не хотелось попасть в книгу рекордов». Бьоркман — о матче с Федерером на Уимблдоне-2006

Экс четвёртая ракетка мира бывший теннисист швед Йонас Бьоркман вспомнил одно из самых ярких испытаний в своей карьере — полуфинал Уимблдона-2006 против швейцарца Роджера Федерера.

«Я действительно постарался настроить себя, что у меня есть отличный шанс выйти и сотворить сенсацию — несмотря на то что мне 34, а он — в самом расцвете. Когда я вышел на корт, то чувствовал, что у нас есть хороший план на игру, всё было готово, чтобы, возможно, удивить всех. А потом я провожу очень хороший первый сет — и понимаю: у меня нет ни единого шанса (смеётся). Я, наверное, играю лучший сет на турнире — и всё равно уступаю второй ещё быстрее.

Мне просто не хотелось попасть в книгу рекордов с самым быстрым полуфиналом на Уимблдоне. Обычно я довольно быстро возвращаюсь в игру, когда судья говорит: «Время», или между розыгрышами. Но в последнем сете и в половине предыдущего я никогда не был таким медленным… Но я не попал в рекорды — и это приятно», – приводит слова Бьоркмана пресс-служба Australian Open.