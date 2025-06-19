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Пэм Шрайвер покинула тренерскую команду Донны Векич

Пэм Шрайвер покинула тренерскую команду Донны Векич
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Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, рассказала, что больше не будет тренировать серебряного призёра Олимпийских игр в Париже хорватскую теннисистку Донну Векич.

«Одним из величайших впечатлений, которые я получила за свои 50 с лишним лет в теннисе, стало то, что с октября 2022 года я помогала тренировать Донну Векич. Этот год в Лос‑Анджелесе оказался непростым, и теперь мне нужно ещё больше сосредоточиться на благополучии своего близкого круга и семьи. Я покидаю команду Донны Векич», — написала Шрайвер в социальных сетях.

Донна Векич на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) в первом круге уступила россиянке Диане Шнайдер со счётом 2:6, 4:6.

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