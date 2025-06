«Я его большой фанат». Карлос Алькарас — о Криштиану Роналду

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил на несколько коротких вопросов британского GQ.

— Лучший футболист в истории мадридского «Реала»?

— Это отличный вопрос. Не знаю… но выберу Криштиану Роналду. Я его большой фанат, так что пусть будет он.

— Каким супергероем ты бы хотел быть?

— Супермен. Думаю, это отличный вариант.

— Какая у тебя любимая английская еда?

— «Фиш-энд-чипс» (блюдо британской кухни, представляющее собой жареную во фритюре рыбу в кляре, подаваемую с картофелем фри. — Прим. «Чемпионата»).

— Какая у тебя любимая песня для празднования побед?

— Думаю, We are the champions. Она лучшая.

— Если бы ты не был теннисистом, кем бы ты предпочёл стать: гонщиком Формулы-1 или футболистом?

— Футболистом.