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Янник Синнер ответил, предпочитает он кататься на лыжах или играть в теннис

Янник Синнер ответил, предпочитает он кататься на лыжах или играть в теннис
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в беседе со своим соотечественником 24-й ракеткой мира Флавио Коболли назвал своё любимое покрытие, а также ответил, что он предпочитает — кататься на лыжах или играть в теннис.

Коболли. Я готов к ужину, но сначала хочу представить вам того, кого вы ждёте: Янника Синнера. Готов задать три вопроса. Могу я начать?
Синнер. Давай.

Коболли. Сперва хочу спросить, на каком покрытии тебе больше всего нравится играть?
Синнер. Покрытие? Ну, я должен выбрать хард. Это очень легко.

Коболли. Не для меня. Второе: ты предпочитаешь кататься на лыжах или играть в теннис?
Синнер. Я люблю играть в теннис, но зимой это лыжи…

Коболли. Хочу знать правду.
Синнер. Лыжи, — приводит слова теннисистов ATP.

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