«Он мой хороший друг». Накашима — о предстоящей встрече с Дрейпером в 1/4 финала Лондона

32-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима высказался о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«Это будет, конечно, ещё один сложный матч [против Дрейпера]. Сейчас у него один из лучших теннисных показателей в карьере. Он мой хороший друг, так что это будет весёлая игра. Я с нетерпением её жду», — приводит слова Накашимы TNT Sport.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол.