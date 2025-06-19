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«Он мой хороший друг». Накашима — о предстоящей встрече с Дрейпером в 1/4 финала Лондона

«Он мой хороший друг». Накашима — о предстоящей встрече с Дрейпером в 1/4 финала Лондона
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32-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима высказался о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 11:00 МСК
Брэндон Накашима
32
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Не начался
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Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Это будет, конечно, ещё один сложный матч [против Дрейпера]. Сейчас у него один из лучших теннисных показателей в карьере. Он мой хороший друг, так что это будет весёлая игра. Я с нетерпением её жду», — приводит слова Накашимы TNT Sport.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол.

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