Крис Эверт: уровень вырос, теннисисты теперь тренируются, как олимпийские атлеты

Бывшая теннисистка, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт поделилась мнением о том, как сильно изменился теннис со времён её профессиональной карьеры.

«Я всегда вспоминаю Марка Спитца (американский пловец. — Прим. «Чемпионата»), который выиграл семь золотых медалей на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, а теперь женщины плавают те же дистанции быстрее, чем он когда-либо. Конечно, всё меняется, и это касается любого спорта. Стандарты постоянно растут. С появлением новых технологий, новых данных, достижений спортивной науки и улучшенных методов тренировок уровень вырос. Теннисисты теперь тренируются, как олимпийские атлеты. Мы так не тренировались, когда я начинала играть.

Мы заходили в зал, поднимали гантели по 10 фунтов и бегали по две мили, стараясь держать форму как могли, но тренировки, физическая подготовка и всё вокруг игры сейчас выглядит совсем иначе», — приводит слова Эверт Tennis 365.