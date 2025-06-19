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Пятикратный чемпион ТБШ высказался об отсутствии уайлд-кард для Лоис Буассон на Уимблдоне

Пятикратный чемпион ТБШ высказался об отсутствии уайлд-кард для Лоис Буассон на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказался об отсутствии соотечественницы Лоис Буассон в списке теннисисток, получивших уайлд-кард на Уимблдон-2025.

«Я очень удивлён, что она её не получила. В прошлом году было четыре британки и четыре иностранки. Неудача Лоис, как мне кажется, в том, что они отдали уайлд-кард трём юниорам в возрасте от 15 до 17 лет, которые играют очень хорошо и которым они захотели помочь. Так что осталась только одна путёвка, и её дали Квитовой, двукратной чемпионке», — приводит слова Маю We Love Tennis.

Напомним, Лоис Буассон стала одной из главных сенсаций «Ролан Гаррос» — 2025, где дошла до полуфинала турнира, проиграв там будущей чемпионке американке Кори Гауфф.

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