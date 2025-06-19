Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер — о физическом состоянии: чувствовал, что похож на «Феррари», но это была «Тойота»

Дрейпер — о физическом состоянии: чувствовал, что похож на «Феррари», но это была «Тойота»
Комментарии

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) высказался о своём физическом состоянии.

«Я всегда очень много работал вне корта. Думаю, это помогло мне играть более стабильно в туре. И думаю, что те матчи в начале года в Австралии действительно помогли мне преодолеть это препятствие. Я чувствовал себя всё лучше и лучше на каждом турнире «Большого шлема». Раньше я считал, что моя энергия не так сильна и что я похож на «Феррери», хотя это была «Тойота», которая легко ломалась», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Далее на турнире в Лондоне Дрейпер сыграет с Брэндоном Накашимой из США.

Материалы по теме
«Он мой хороший друг». Накашима — о предстоящей встрече с Дрейпером в 1/4 финала Лондона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android