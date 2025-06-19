Дрейпер — о физическом состоянии: чувствовал, что похож на «Феррари», но это была «Тойота»

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) высказался о своём физическом состоянии.

«Я всегда очень много работал вне корта. Думаю, это помогло мне играть более стабильно в туре. И думаю, что те матчи в начале года в Австралии действительно помогли мне преодолеть это препятствие. Я чувствовал себя всё лучше и лучше на каждом турнире «Большого шлема». Раньше я считал, что моя энергия не так сильна и что я похож на «Феррери», хотя это была «Тойота», которая легко ломалась», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Далее на турнире в Лондоне Дрейпер сыграет с Брэндоном Накашимой из США.