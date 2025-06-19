«Не существует вида спорта ни лучше, ни сложнее». Хольгер Руне — о теннисе

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свои ощущения от финального матча мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, отметив, насколько сильно изменился и усложнился современный теннис.

«Первое, что пришло мне в голову, когда я посмотрел финал «Ролан Гаррос», — когда кто-то играет на таком уровне, с такой физической формой, честно говоря, не существует вида спорта ни лучше, ни сложнее. Люди могут говорить что угодно, но с этим невозможно сравниться. Это показывает, насколько теннис прогрессировал и насколько безумного уровня требует, чтобы добраться до вершины. Это очень мотивирует меня работать ещё усерднее», — приводит слова Руне Tennis Up To Date.

Победителем «Ролан Гаррос» — 2025 стал Карлос Алькарас. Он завоевал свой пятый титул чемпиона турнира серии «Большого шлема».