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Даррен Кэхилл рассказал, подачу какого теннисиста скопировал Янник Синнер

Даррен Кэхилл рассказал, подачу какого теннисиста скопировал Янник Синнер
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Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера рассказал о моменте в 2023 году, когда итальянец принял решение изменить технику своей подачи.

«Мы решили, что это будет план из трёх этапов, потому что его подача была очень «боковой» — у него отсутствовало в принципе вращение плеч. Поэтому мы начали с движения плечами, а потом перешли ко второму шагу — подъёму. Причиной, по которой мы сделали этот шаг прямо перед Уимблдоном-2023, стал матч на «Ролан Гаррос» с Даниэлем Альтмайером, который он воспринял как плохое поражение — хотя на самом деле немец сыграл тогда невероятно во втором круге.

Янник сказал: «Мы сделаем это сейчас». Так что буквально на следующий день мы вышли на один из кортов «Ролан Гаррос». Он говорит: «Что мне нужно делать?». Мы начали с того, что скопировали подачу Джона Иснера. Неплохая подача для подражания», — приводит слова Кэхилла Tennis World.

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