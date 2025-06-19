«Могу легко назвать около 20». Даниил Медведев — о своих лучших победах в туре

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после своей 400-й победы в карьере поделился воспоминаниями о своих лучших матчах.

«Честно говоря, если бы мне пришлось выбрать что-то одно, я бы сказал, что победа над Новаком и победа на US Open, потому что это мой единственный титул «Большого шлема». Но я мог бы легко назвать около 20 действительно крупных побед в разных аспектах. Например, помню победу над Хуби [Хуркачем] в Торонто в 2021 году. В первом сете не знал, что делать. Он играл хорошо, я не играл в полную силу, и он был абсолютно везде и не давал мне никаких шансов. Счёт был 6:2.

Сохранил брейк-пойнт в начале второго сета и сказал себе: «Я играю плохо, он играет потрясающе, я никак не могу победить в этом матче». Затем мне удалось лучше подавать, я каким-то образом выиграл тай-брейк 7:5, закончив с эйсом, а затем я одержал победу в Торонто, что придало мне уверенности. Есть много побед, которые сами по себе ничего не представляют. Но если бы их не было, возможно, у вас не было бы вашего первого титула и той карьеры, которая у вас есть», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.