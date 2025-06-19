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Энди Роддик — о Наоми Осаке: нет причин, по которым она не может хорошо играть на траве

Энди Роддик — о Наоми Осаке: нет причин, по которым она не может хорошо играть на траве
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о перспективах победительницы четырёх турниров «Большого шлема», 57-й ракетки мира японской теннисистки Наоми Осаки на Уимблдоне — 2025.

«Нет причин, по которым [Осака] не может хорошо играть на траве. Я думаю, ей нужно сосредоточиться на первой подаче, может быть, немного больше перемещать свою подачу и рисковать на второй, чтобы её движение не так часто получало шанс быть раскрытым», — приводит слова Роддика Tennis.com.

На травяном турнире WTA-500 в Берлине Наоми Осака в первом круге проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 6:3: 6:7 (3:7), 4:6.

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