«Она всегда борется, вот что мне нравится в Татьяне». Жабер — о победе Марии в Лондоне

61-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о победе 37-летней Татьяны Марии из Германии на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

«Немного смотрела ее матчи. Написала ей сообщение после победы. Я так рада за неё, за её семью. Она настоящий пример человека, который, возможно, в последнее время боролся, но всегда улыбается, всегда в хорошем расположении духа за пределами корта. Она всегда борется, что мне нравится в Татьяне. Я знаю, что она любит играть на траве. Это невероятно. Я многому научилась у неё, особенно когда она выигрывает у сильных игроков. Надеюсь, я смогу резать так же хорошо, как она», — приводит слова Жабер Tennis.com.

Напомним, Татьяна Мария в матче за титул в Лондоне обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.