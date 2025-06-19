«Это теннис в чистом виде». Ришар Гаске – о технике Роджера Федерера

Французский теннисист, бывшая седьмая ракетка мира Ришар Гаске рассказал за игрой какого из теннисистов «Большой тройки», к которой относят относят Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, было интереснее всего смотреть

«Все трое — выдающиеся, но Федерер — это тот, за кем больше всего хочется смотреть. Даже сейчас, когда смотришь видео с участием этой троицы, по технике, изяществу — это он. Это теннис в чистом виде.

Есть ли сейчас кто-то вроде Федерера в туре? Может быть, немного Алькарас, хотя у него нет одноручного бэкхенда, как у Роджера, и других подобных деталей. Но всё равно — он тоже потрясающий игрок», – приводит слова Гаске We Love Tennis.