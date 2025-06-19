Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Берлине, уступив Вондроушовой

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она уступила 164-й ракетке мира из Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.
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Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Вондроушовой три эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
Далее Маркета Вондроушова встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.
Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.
- 19 июня 2025
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