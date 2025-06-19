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Диана Шнайдер — Маркета Вондроушова, результат матча 19 июня, счёт 1:2, второй круг WTA-500 в Берлине

Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Берлине, уступив Вондроушовой
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12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она уступила 164-й ракетке мира из Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 12:40 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Вондроушовой три эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Далее Маркета Вондроушова встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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