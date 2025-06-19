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Энди Роддик — о прогрессе Джека Дрейпера: он сделал колоссальный шаг вперёд

Энди Роддик — о прогрессе Джека Дрейпера: он сделал колоссальный шаг вперёд
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о прогрессе в игре британского теннисиста Джека Дрейпера.

«Я обожаю Джека Дрейпера, у него очень цельная игра. Он хорошо принимает подачу, у него мощнейшие удары справа, левша с хорошей подачей — и он действительно может делать вещи, которые доставляют проблемы Карлосу и Синнеру. Думаю, он в состоянии выигрывать свои подачи достаточно стабильно. Он сделал колоссальный шаг вперёд. Его физика стала заметно лучше, раньше слабым местом был бэкхенд, а теперь он уверенно пробивает по линии. А форхенд — это вообще следующий уровень», – приводит слова Роддика Tennis Up To Date.

Джек Дрейпер занимает шестую строчку рейтинга АТР. В сезоне-2025 он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэлсе, а также выходил в финал «Мастерса» в Мадриде.

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