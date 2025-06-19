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«Мне пришлось взять реванш». Жабер — о победе над Паолини на турнире WTA-500 в Берлине

«Мне пришлось взять реванш». Жабер — о победе над Паолини на турнире WTA-500 в Берлине
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61-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о победе над пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини во втором круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия).

Берлин. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Жасмин Паолини
5
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Онс Жабер
61
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

«Верю в судьбу, что всё происходит по какой-то причине. Меня всегда учили не ненавидеть то, что с тобой произошло. Это может быть хорошо. Я не ненавидела тот факт, что проиграла в последнем круге квалификации. Чтобы получить место лаки-лузера и продолжить свой путь. Надеюсь, это хорошо. Матч был отличным. Он определённо помогает мне пережить последние несколько месяцев. Надеюсь, я смогу стать лучше на корте, найти свою игру лучше. Жасмин выступает невероятно. Мне пришлось взять реванш за другие разы, когда мы состязались. Я знаю, что она всё ещё адаптируется к траве», — приводит слова Жабер Tennis.com.

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