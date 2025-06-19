Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Галле

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал травяного теннисного турнира АТР-500, проходящего в немецком Галле, обыграв в матче 1/8 финала канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Матч продлился 1 час 42 минуты. За время игры Карен Хачанов сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Феликс Оже-Альяссим сделал в матче 12 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.