Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Галле
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал травяного теннисного турнира АТР-500, проходящего в немецком Галле, обыграв в матче 1/8 финала канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 1:6, 6:3.
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 12:40 МСК
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
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|1
|6
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Матч продлился 1 час 42 минуты. За время игры Карен Хачанов сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Феликс Оже-Альяссим сделал в матче 12 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
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