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Карен Хачанов — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 19 июня 2025, счет 6:3, 1:6, 6:3, 1/8 турнира АТР-500 в Галле

Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Галле
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал травяного теннисного турнира АТР-500, проходящего в немецком Галле, обыграв в матче 1/8 финала канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 12:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продлился 1 час 42 минуты. За время игры Карен Хачанов сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Феликс Оже-Альяссим сделал в матче 12 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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