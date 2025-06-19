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Карен Хачанов — шестой теннисист не из Германии, кто достиг пяти четвертьфиналов в Галле

Карен Хачанов — шестой теннисист не из Германии, кто достиг пяти четвертьфиналов в Галле
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал шестым теннисистом не из Германии, кто достиг пяти и более четвертьфиналов на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 19 июня, россиянин вышел в свой пятый четвертьфинал в Галле, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 12:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

До этого подобным достижением могли похвастаться швейцарец Роджер Федерер (17), россияне Евгений Кафельников (8) и Михаил Южный (5), а также чех Томаш Бердых (5) и испанец Роберто Баутиста-Агут (5).

В четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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