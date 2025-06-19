Карен Хачанов — шестой теннисист не из Германии, кто достиг пяти четвертьфиналов в Галле
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал шестым теннисистом не из Германии, кто достиг пяти и более четвертьфиналов на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 19 июня, россиянин вышел в свой пятый четвертьфинал в Галле, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 1:6, 6:3.
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 12:40 МСК
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
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|1
|6
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
До этого подобным достижением могли похвастаться швейцарец Роджер Федерер (17), россияне Евгений Кафельников (8) и Михаил Южный (5), а также чех Томаш Бердых (5) и испанец Роберто Баутиста-Агут (5).
В четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
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