Карен Хачанов — шестой теннисист не из Германии, кто достиг пяти четвертьфиналов в Галле

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал шестым теннисистом не из Германии, кто достиг пяти и более четвертьфиналов на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 19 июня, россиянин вышел в свой пятый четвертьфинал в Галле, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

До этого подобным достижением могли похвастаться швейцарец Роджер Федерер (17), россияне Евгений Кафельников (8) и Михаил Южный (5), а также чех Томаш Бердых (5) и испанец Роберто Баутиста-Агут (5).

В четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.