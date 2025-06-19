Джимми Коннорс ответил, что может помешать Новаку Джоковичу выиграть ТБШ

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс ответил, что может помешать 24-кратному победителю мэйджоров сербу Новаку Джоковичу выиграть турнир «Большого шлема».

«С возрастом выходить против этих молодых игроков становится нелёгкой задачей. Особенно в этих пятисетовых матчах. Это не те, которые вы выигрываете со счётом 6:4 в пятом или 7:5 в четвёртом. Это следующие, которые разрушают вас и изматывают до такой степени, что когда вы попадаете в четвертьфинал или полуфинал и должны играть в свой лучший теннис, вы боретесь с усталостью. Это случается со всеми спортсменами. Ничего не поделаешь», — приводит слова Коннорса Punto de Break.