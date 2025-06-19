«Особо не скучаю по теннису». Энди Маррей — о жизни после завершения спортивной карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, скучает ли он по теннису.

— Почти год прошёл с тех пор, как ты сыграл свой последний матч. Карьера уже кажется чем-то далёким?

— Несколько недель назад я выступал на одном мероприятии, и там показали подборку моментов из моей карьеры. Честно говоря, всё это кажется очень далёким, даже прошлое лето — Олимпиада (Маррей выступал на Играх в Париже в паре с Дэном Эвансом. — Прим. «Чемпионата») и Уимблдон с братом. Я особо не скучаю по теннису, но интересно, изменится ли это. Потому что я обожал это время года — Уимблдон, Queen’s Club… Если я и начну скучать, то, скорее всего, именно сейчас, — приводит слова Маррея британский GQ.

Энди Маррей завершил карьеру в августе 2024 года, после Олимпийских игр в Париже.