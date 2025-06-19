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«Они просто в другом измерении». Александр Бублик — об уровне Синнера и Алькараса

«Они просто в другом измерении». Александр Бублик — об уровне Синнера и Алькараса
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об уровне второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

«Они продолжат играть на этом уровне. Они просто в другом измерении. Это впечатляет, и я думаю, что очень приятно быть частью этих моментов как игроки, выступая против них много раз. Я уже выходил против Янника шесть раз, никогда не встречался с Карлосом, но уверен, что это произойдёт. Я не волновался, но был немного расстроен, что не встречался с Роджером и Рафой в своей карьере, с такими легендами, но, возможно, у нас будут новые легенды, и я мог бы встретиться с ними 20 раз. Желаю им большого успеха, и каждый раз, когда смотрю турнир «Большого шлема», я надеюсь, что они победят, что увидят друг друга в финале. Эта гонка «Большого шлема» будет то увеличиваться, то уменьшаться между ними. И думаю, что это действительно волнующе — выступать в такое время», — приводит слова Бублика We Love Tennis.

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