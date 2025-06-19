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Энди Маррей рассказал об одном из самых запоминающихся моментов в теннисной карьере

Энди Маррей рассказал об одном из самых запоминающихся моментов в теннисной карьере
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал об одном из самых запоминающихся моментов в карьере.

— Есть ли моменты в карьере, которые особенно запомнились?
— Многие из них — это поражения. Когда я проиграл финал Уимблдона в 2012 году, помню, что был очень-очень расстроен. Я запомнил это совершенно иначе, чем победу год спустя. Тогда я почувствовал только облегчение и, по сути, не смог насладиться этим моментом. Я не жалею о результате, скорее о том, что потом не получил от этого удовольствия и не провёл время с близкими. Меня дёргали в разные стороны, и сейчас я жалею, что распорядился теми днями иначе, — приводит слова Маррея британский GQ.

В финале Уимблдона-2012 Энди Маррей играл со швейцарцем Роджером Федерером и проиграл ему со счётом 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.

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