«Это гораздо сложнее, чем играть в теннис!» Де Минор — о планировании свадьбы с Бултер

12-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о трудностях в планировании свадьбы со своей невестой, британской теннисисткой Кэти Бултер (39-я в рейтинге WTA).

«Это гораздо сложнее, чем играть в теннис! Хотел бы я сказать, что у меня есть право голоса. По крайней мере, я думаю, что да, хотя, может, и не на 100%. Думаю, мы нацелены на следующий год, в любом случае, таков план», — приводит слова де Минора We Love Tennis.

Ранее Алекс де Минор достаточно неожиданно проиграл в матче первого круга травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания) чеху Иржи Легечке со счётом 4:6, 2:6.