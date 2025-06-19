Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это гораздо сложнее, чем играть в теннис!» Де Минор — о планировании свадьбы с Бултер

«Это гораздо сложнее, чем играть в теннис!» Де Минор — о планировании свадьбы с Бултер
Комментарии

12-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о трудностях в планировании свадьбы со своей невестой, британской теннисисткой Кэти Бултер (39-я в рейтинге WTA).

«Это гораздо сложнее, чем играть в теннис! Хотел бы я сказать, что у меня есть право голоса. По крайней мере, я думаю, что да, хотя, может, и не на 100%. Думаю, мы нацелены на следующий год, в любом случае, таков план», — приводит слова де Минора We Love Tennis.

Ранее Алекс де Минор достаточно неожиданно проиграл в матче первого круга травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания) чеху Иржи Легечке со счётом 4:6, 2:6.

Материалы по теме
Де Минор поддержал свою невесту Бултер, рассказавшую о травле от ставочников в соцсетях
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android