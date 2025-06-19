Флавио Коболли обыграл Дениса Шаповалова и вышел в 1/4 финала турнира в Галле

24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли вышел в четвертьфинал теннисного турнира АТР-500 в Галле (Германия), обыграв в матче второго круга канадского теннисиста Дениса Шаповалова (31-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. За время игры Коболли сделал три подачи навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Денис Шаповалов сделал за матч восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале турнира в Галле Флавио Коболли сыграет с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и немецким теннисистом Александром Зверевым.