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Денис Шаповалов — Флавио Коболли, результат матча 19 июня 2025, счет 6:7 (2:7), 6:4, 6:7 (5:7) 1/8 турнира АТР-500 в Галле

Флавио Коболли обыграл Дениса Шаповалова и вышел в 1/4 финала турнира в Галле
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24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли вышел в четвертьфинал теннисного турнира АТР-500 в Галле (Германия), обыграв в матче второго круга канадского теннисиста Дениса Шаповалова (31-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5).

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 13:10 МСК
Денис Шаповалов
31
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 5
7 7 		4 7 7
         
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. За время игры Коболли сделал три подачи навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Денис Шаповалов сделал за матч восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале турнира в Галле Флавио Коболли сыграет с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и немецким теннисистом Александром Зверевым.

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