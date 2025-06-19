Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла 112-ю ракетку мира из Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

В рамках встречи Соболенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Масаровой семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Напомним, в среду, 18 июня, матч Соболенко и Масаровой был прерван из-за скользкой травы на корте.

Далее Арина Соболенко сразится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале одолевшая россиянку Анну Калинскую.