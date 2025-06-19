Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла 112-ю ракетку мира из Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:6 (8:6).
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
В рамках встречи Соболенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Масаровой семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
Напомним, в среду, 18 июня, матч Соболенко и Масаровой был прерван из-за скользкой травы на корте.
Далее Арина Соболенко сразится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия).
Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале одолевшая россиянку Анну Калинскую.
- 19 июня 2025
-
17:20
-
16:52
-
16:45
-
16:28
-
16:26
-
16:21
-
15:59
-
15:48
-
15:44
-
15:24
-
15:23
-
15:08
-
15:01
-
14:47
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:16
-
13:52
-
13:52
-
13:36
-
13:14
-
13:00
-
12:40
-
12:33
-
12:13
-
11:55
-
11:49
-
11:40
-
11:27
-
11:19
-
11:00
-
10:51
-
10:49
-
10:31