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Маррей: три лучших игрока всех времён выступали одновременно, я был «тем самым четвёртым»

Маррей: три лучших игрока всех времён выступали одновременно, я был «тем самым четвёртым»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, как он относится к своему статусу участника «Большой четвёрки», в которую вместе с ним входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

— Каково это — считаться частью «Большой четвёрки» в теннисе?
— Это всегда было непросто, потому что я понимаю: то, чего добились те парни, гораздо больше всего, чего добился я. Тем не менее причина, по которой люди начали называть нас «Большой четвёркой», в том, что на каждом крупном турнире — будь то «Большой шлем» или «Мастерс» — двое, трое или все четверо из нас доходили до решающих стадий, боролись за победу на самых престижных соревнованиях.

Когда у меня случилась травма бедра в 2017 году, я был первой ракеткой мира. К сожалению, после этого я так и не смог вернуться на прежний уровень. Но был период — с 22 до 29 лет — когда я регулярно боролся с ними на всех главных турнирах. Я провёл невероятные матчи с каждым из них — проиграл пять финалов «Шлемов» Джоковичу и три — Федереру. Но шанс на победу был всегда, и, думаю, все, кто следил за теннисом в те годы, понимали, насколько это была золотая эпоха: три лучших игрока всех времён выступали одновременно. Я был «тем самым четвёртым», к сожалению.

Но, оглядываясь назад, я гордь: чтобы выиграть Уимблдон, мне пришлось победить сильнейшего теннисиста в истории — Джоковича. И я сумел это сделать, — приводит слова Маррея британский GQ.

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