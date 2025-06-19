Петра Квитова объявила о завершении профессиональной карьеры после US Open — 2025

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» чешка Петра Квитова объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2025 года. Последним турниром для спортсменки станет US Open.

«Мне посчастливилось достичь невероятных высот за последние 19 лет с тех пор, как я стала профессиональной теннисисткой. Победа на двух Уимблдонах, шесть кубков Билли Джин Кинг для Чехии, второе место в мировом рейтинге и многое другое. Я получила больше, чем могла себе представить, и я так благодарна всему, что дал мне теннис за все эти годы. Он научил меня бесчисленным урокам не только на корте или в спортзале, но и в жизни.

Я бы никогда не стала тем, кем являюсь сегодня, без этого прекрасного вида спорта и всего, что он мне дал как на корте, так и за его пределами. Как и все этапы в жизни, наступает день, когда приходит время для новой главы, и для меня это время настало сейчас. Поэтому я хотела бы поделиться с вами тем, что 2025 год станет моим последним сезоном в туре в качестве профессионала. Я взволнована и с нетерпением жду возможности снова насладиться красотой игры на Уимблдоне, в месте, которое хранит самые заветные воспоминания в моей карьере.

И хотя я ещё не совсем уверена, что будет на хардовом корте в США, я намерена завершить свою активную игровую карьеру на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке этим летом. Хотя такое решение никогда не даётся легко, для меня это счастливый момент! Я уйду из спорта с самой широкой улыбкой на лице — той же улыбкой, которую вы видели у меня на корте и за его пределами на протяжении всей моей карьеры. Все эти годы я невероятно благодарна за непоколебимую поддержку моей семьи, моих самых близких друзей, моей команды и всех невероятных фанатов, которые всегда поддерживали меня по всему миру на протяжении всех этих лет. Я не могла бы просить или желать чего-то большего — теннис дал мне всё, что у меня есть сегодня, и я буду вечно благодарна ему», — написала Квитова в социальных сетях.