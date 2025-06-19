«Это был интересный опыт». Энди Маррей — о работе с Новаком Джоковичем

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, какие новые знания он получил по ходу работы главным тренером 24-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«У него в команде люди из разных стран и культур — сербы, австрийцы, испанцы — и это был совершенно другой подход к работе. Я учился правильно выстраивать коммуникацию со всеми, доносить свои мысли, понимать, как говорить с Новаком, что его зажигает, что его мотивирует.

Когда ты главный тренер, за всё в итоге отвечаешь ты. Именно ты координируешь все процессы — бронируешь корты для тренировок, следишь, чтобы ракетки были готовы. Это делает день более напряжённым, потому что ты несёшь ответственность за то, чтобы всё прошло гладко. Это был интересный опыт, но, безусловно, он показал, над чем мне ещё предстоит работать», – приводит слова Маррея британский GQ.

Напомним, Энди Маррей был тренером Новака Джоковича в период с ноября 2024 года по май 2025-го.