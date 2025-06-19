Энди Маррей рассказал, какой актёр мог бы сыграть его в фильме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, какой актёр мог бы сыграть его в фильме.

– Кто бы мог сыграть вас в кино?

– Наверное, Эндрю Гарфилд — говорят, мы похожи. Это мой знаменитый двойник.

– А вашу маму?

– Думаю, ей бы это не понравилось, но… кто играл Круэллу де Виль? Гленн Клоуз? Пусть будет она, – приводит слова Маррея британский GQ.

Энди Маррей завершил карьеру в августе 2024 года, после Олимпийских игр в Париже. Он выступал вместе с Даниэлем Эвансом в парном турнире Олимпиады и закончил его на стадии 1/4 финала, уступив американскому дуэту Тейлор Фриц/Томми Пол (2:6, 4:6).