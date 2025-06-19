Соболенко — о выходе в 1/4 финала в Берлине: хотела бы наслаждаться отпуском, но я здесь
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла 112-ю ракетку мира из Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:6 (8:6).
Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 15:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
112
Ребека Масарова
Р. Масарова
«Хотела бы я всё ещё быть на Миконосе, развлекаться и наслаждаться своим отпуском. Но вот я здесь, в Берлине, соревнуюсь, и мне нравится. Я люблю траву. Это так весело. И да, я очень счастлива быть здесь, и спасибо за тепло. Мне понравилось, понравилось играть», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Далее Арина Соболенко сразится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия).
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