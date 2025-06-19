Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — о выходе в 1/4 финала в Берлине: хотела бы наслаждаться отпуском, но я здесь

Соболенко — о выходе в 1/4 финала в Берлине: хотела бы наслаждаться отпуском, но я здесь
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла 112-ю ракетку мира из Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 15:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Ребека Масарова
112
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

«Хотела бы я всё ещё быть на Миконосе, развлекаться и наслаждаться своим отпуском. Но вот я здесь, в Берлине, соревнуюсь, и мне нравится. Я люблю траву. Это так весело. И да, я очень счастлива быть здесь, и спасибо за тепло. Мне понравилось, понравилось играть», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Далее Арина Соболенко сразится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия).

Календарь турнира в Берлине
Сетка турнира в Берлине
Материалы по теме
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android