Соболенко — о выходе в 1/4 финала в Берлине: хотела бы наслаждаться отпуском, но я здесь

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла 112-ю ракетку мира из Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

«Хотела бы я всё ещё быть на Миконосе, развлекаться и наслаждаться своим отпуском. Но вот я здесь, в Берлине, соревнуюсь, и мне нравится. Я люблю траву. Это так весело. И да, я очень счастлива быть здесь, и спасибо за тепло. Мне понравилось, понравилось играть», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Далее Арина Соболенко сразится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия).