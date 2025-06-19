Гаске: не думаю, что Синнер и Алькарас когда-либо достигнут уровня Надаля на грунте

Французский теннисист, бывшая седьмая ракетка мира Ришар Гаске заявил, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас не смогут выступать на грунте так же, как 14-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль.

«Уровень Надаля был настолько высок, что он всегда мог выиграть «Ролан Гаррос». Я не думаю, что Синнер и Алькарас когда-либо достигнут уровня Рафы на грунте. В его время финалы длились три-четыре сета. Он был слишком силён для остальных», — приводит слова Гаске Punto de Break.

После финала «Ролан Гаррос» — 2025 некоторые эксперты предположили, что Синнер и Алькарас могли бы обыграть Надаля в его лучшей форме на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции.