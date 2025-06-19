Андрей Рублёв проиграл Этчеверри во втором круге турнира в Галле, упустив два матчбола
Поделиться
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге он потерпел поражение от аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (63-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8).
На решающем тай-брейке Рублёв упустил двойной матчбол.
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 14:40 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 6
|
|6 4
|7 8
63
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Матч продолжался 3 часа 4 минуты. За это время Рублёв выполнил 15 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Этчеверри 12 эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
За выход в полуфинал турнира в Галле Томас Мартин Этчеверри поборется с россиянином Кареном Хачановым.
Комментарии
- 19 июня 2025
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:19
-
18:11
-
18:07
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:41
-
17:20
-
16:52
-
16:45
-
16:28
-
16:26
-
16:21
-
15:59
-
15:48
-
15:44
-
15:24
-
15:23
-
15:08
-
15:01
-
14:47
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:16
-
13:52
-
13:52
-
13:36
-
13:14
-
13:00
-
12:40
-
12:33