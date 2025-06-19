Андрей Рублёв проиграл Этчеверри во втором круге турнира в Галле, упустив два матчбола

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге он потерпел поражение от аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (63-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8).

На решающем тай-брейке Рублёв упустил двойной матчбол.

Матч продолжался 3 часа 4 минуты. За это время Рублёв выполнил 15 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Этчеверри 12 эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал турнира в Галле Томас Мартин Этчеверри поборется с россиянином Кареном Хачановым.