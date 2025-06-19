Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер анонсировал выход трека совместно с известным оперным певцом Бочелли

Янник Синнер анонсировал выход трека совместно с известным оперным певцом Бочелли
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завтра, 20 июня, выпустит музыкальную композицию совместно с одним из самых популярных оперных певцов в мире соотечественником Андреа Бочелли. Трек выйдет под названием «Пыль и слава».

В Сети появилось анонсирующее видео, на котором представлена подборка с детскими фотографиями Синнера. В ролик также попала фраза Янника: «В нашей жизни будет много первых раз, и всё, что нужно – это быть собой».

Отметим, что достоверно неизвестно, будет ли сам Синнер петь в рамках релиза.

Бочелли не в первый раз соприкасается с миром спорта. Андреа выступал на церемонии открытия чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Материалы по теме
Бублик потроллил Синнера после финала «Ролан Гаррос»
Истории
Бублик потроллил Синнера после финала «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android