Янник Синнер анонсировал выход трека совместно с известным оперным певцом Бочелли

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завтра, 20 июня, выпустит музыкальную композицию совместно с одним из самых популярных оперных певцов в мире соотечественником Андреа Бочелли. Трек выйдет под названием «Пыль и слава».

В Сети появилось анонсирующее видео, на котором представлена подборка с детскими фотографиями Синнера. В ролик также попала фраза Янника: «В нашей жизни будет много первых раз, и всё, что нужно – это быть собой».

Отметим, что достоверно неизвестно, будет ли сам Синнер петь в рамках релиза.

Бочелли не в первый раз соприкасается с миром спорта. Андреа выступал на церемонии открытия чемпионата Европы — 2020 по футболу.