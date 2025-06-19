Радукану — о призовых: не буду вставать на чью-либо сторону. Я играю не ради денег

Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о проблеме равенства призовых в теннисе, заявив, что не хочет вступать в эту дискуссию, так как играет на турнирах не ради денег.

«Я предпочитаю не вмешиваться в это дело каким-либо образом. Какая бы ни была ситуация, я приму её, но никогда не буду вставать на чью-либо сторону. Не хочу вступать в эту дискуссию с людьми, которые принимают решения. Я просто иду своим путём. Честно говоря, я чувствую, что играю не ради денег. Это не мой приоритет. Я не думаю об этом», — приводит слова Радукану Punto de Break.