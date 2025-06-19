Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану — о призовых: не буду вставать на чью-либо сторону. Я играю не ради денег

Радукану — о призовых: не буду вставать на чью-либо сторону. Я играю не ради денег
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о проблеме равенства призовых в теннисе, заявив, что не хочет вступать в эту дискуссию, так как играет на турнирах не ради денег.

«Я предпочитаю не вмешиваться в это дело каким-либо образом. Какая бы ни была ситуация, я приму её, но никогда не буду вставать на чью-либо сторону. Не хочу вступать в эту дискуссию с людьми, которые принимают решения. Я просто иду своим путём. Честно говоря, я чувствую, что играю не ради денег. Это не мой приоритет. Я не думаю об этом», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Материалы по теме
«Вперёд, напарник». Алькарас отреагировал на пост о миксте с Радукану на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android