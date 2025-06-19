Фото: Новак Джокович празднует день рождения супруги Елены

Елена Джокович (Ристич), супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях редкое семейное фото. На нём Елена, Новак и их дети – сын Стефан и дочь Тара – празднуют её день рождения. 17 июня Елене исполнилось 39.

«Фото, на котором Елена празднует свой день рождения, а Тара приготовила ей торт», — подписала снимок Елена.

Фото: из личного архива Елены Джокович

Джокович познакомился с будущей супругой во время учёбы в спортивной школе в Белграде. Она тоже занималась теннисом. Романтические отношения между молодыми людьми завязались в 2005 году. В 2024 году Елена и Новак отметили 10-летие своей свадьбы.